В МИД Азербайджана назвали абсурдом заявление внешнеполитического ведомства Армении

Попытки министерства иностранных дел Армении представить позицию Армении как «миролюбивую» на фоне последнего заявления премьер-министра этой страны о том, что «у конфликта нет дипломатического решения», совершенно абсурдны.

Как передает Report об этом говорится в заявлении Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана.

«Мы бы хотели напомнить, что именно Армения начала войну против Азербайджана, примерно 30 лет держит под оккупацией Нагорный Карабах и семь прилегающих районов Азербайджана, грубо нарушает основные права человека около 1 миллиона изгнанных с родных земель вынужденных переселенцев.

С 27 сентября 2020 года новая агрессия Армении против Азербайджана сопровождается откровенным нарушением норм и принципов международного права, включая международное гуманитарное право и Женевские конвенции.

Армения несет полную ответственность за совершенные во время войны ужасные военные преступления, в том числе последние военные преступления — нарушение режима гуманитарного прекращения огня.

Армения должна прекратить попытки обмануть международное сообщество, делая ложные заявления. Реальность очевидна; Армения должна отказаться от захватнической политики, вывести свои силы из оккупированных территорий Азербайджана и приступить к урегулированию конфликта путем переговоров. Чем быстрее это осознает руководство Армении, тем больше шансов предотвратить рост напряженности в этой стране и кровопролитие», — подчеркивается в информации.