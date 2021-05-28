Ряд организаций и государственных агентств США подверглись на этой неделе атакам хакеров из группы Nobelium, которая может стоять за взломом американской компании SolarWinds в прошлом году. Такое мнение выразил в четверг в своем блоге представитель компании Microsoft Тим Берт.

«На этой неделе мы наблюдали кибератаки злоумышленников Nobelium, которые были нацелены на государственные агентства, а также на научно-исследовательские, консалтинговые и некоммерческие организации. Данная волна нападений была нацелена на 3 тыс. учетных записей электронной почты в более чем 150 странах», — написал он, добавив, что «Nobelium, берущая свое начало из России, — это та же самая структура, которая стоит за атаками на клиентов SolarWinds в 2020 году». Отмечается, что деятельность по меньшей мере четверти атакованных организаций связана с международным развитием, гуманитарной помощью и работой в сфере прав человека.

По словам Берта, группа хакеров начала свои нападения на этой неделе с получения доступа к маркетинговой системе американского Агентства по международному развитию (USAID), после чего киберпреступники смогли рассылать по различным адресам электронные письма с фишинговыми ссылками, при переходе на которые на компьютеры пользователей загружалось вредоносное программное обеспечение. Это открывало хакерам широкий спектр возможностей — от кражи данных до заражения других компьютеров в сети.

Как отмечает представитель Microsoft, многие из подобных атак были автоматически заблокированы программным обеспечением компании, сейчас она уведомляет о случившемся всех пользователей, подвергшихся нападению. При этом у компании нет причин полагать, что хакеры могли воспользоваться какой-либо уязвимостью программ Microsoft.(ТАСС)