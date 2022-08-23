В Мексике заметили крокодила, который держал в пасти тело убитого мужчины. Об этом пишет издание New York Post.

Инцидент попал на видео, его снял журналист. На кадрах видно, как рептилия проплывает под мостом, а в его зубах — труп. Предположительно, погибший мужчина отправился в лагуну, чтобы искупаться, где на него и напало животное.

Другой сотрудник СМИ отметил, что тело мужчины извлекли из воды, а крокодил был пойман. Животное, предположительно, составляло примерно 5,5 метров в длину. Журналист подчеркнул, что потерпевший не должен был заходить в воду в том месте, поскольку купание там запрещено.