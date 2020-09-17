В Мексике шестилетнего ребенка убили в перестрелке полиции с преступником

 Ребёнок шести лет получил огнестрельное ранение в живот в ходе перестрелки муниципальной полиции с преступником, которая развернулась рядом с его домом в городе Тихуана, смерть зафиксировали врачи местной клиники, сообщили местные СМИ.

«Услышав выстрелы, я выбежала во двор и увидела лежащего сына, он играл там с младшим братом в воздушного змея, когда я перевернула его, увидела, что он ранен», — сообщила мать ребенка Моника Карраско изданию Uniradio Informa.

Офицеры полиции доставили раненого ребенка в ближайшую частную клинику, однако спасти его не удалось.(РИА Новости)
| 2020-09-17T09:25:37+04:00 17 сентября 2020, 11:20|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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