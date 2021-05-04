В Мехико обрушился метромост вместе с составом — Момент обрушения

В столице Мексики, городе Мехико, в районе станций Оливос и Тесонко произошло обрушение метромоста вместе с железнодорожным составом, сообщает издание El Universal.
Мексиканские экстренные службы сообщают, что при крушении состава пострадали 80 человек, 6 человек — погибли.
На месте работают волонтеры-медики и спасатели, также сюда выехала мэр города, Клаудиа Шейнбаум.
По предварительным данным органов безопасности, станция Оливос обрушилась после того, как проезжающая под мостом машина столкнулось с одной из опор моста. После чего строение обрушилось вместе с находящимся на нем поездом метро.
Правительство Мексики поручило городским властям отправить всех пострадавших в больницы общего профиля в Тлауаке и Истапалапа.
#ULTIMAHORA
Este es el escalofriante momento en el que se quiebra la estructura del #MetroCDMX en la estación Olivos de la Línea 12.https://t.co/6z8bRGGxiu pic.twitter.com/PgzUgKtgEU
— @diario24horas (@diario24horas) May 4, 2021