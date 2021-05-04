В Мехико обрушился метромост вместе с составом — Момент обрушения

В столице Мексики, городе Мехико, в районе станций Оливос и Тесонко произошло обрушение метромоста вместе с железнодорожным составом, сообщает издание El Universal.

Мексиканские экстренные службы сообщают, что при крушении состава пострадали 80 человек, 6 человек — погибли.

На месте работают волонтеры-медики и спасатели, также сюда выехала мэр города, Клаудиа Шейнбаум.

По предварительным данным органов безопасности, станция Оливос обрушилась после того, как проезжающая под мостом машина столкнулось с одной из опор моста. После чего строение обрушилось вместе с находящимся на нем поездом метро.

Правительство Мексики поручило городским властям отправить всех пострадавших в больницы общего профиля в Тлауаке и Истапалапа.

| 2021-05-04T09:42:57+04:00 4 мая 2021, 11:08|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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