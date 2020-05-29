В мечетях Турции впервые за 2,5 месяца совершена пятничная молитва

В мечетях Турции в пятницу 29 мая впервые за 2,5 месяца совершена пятничная молитва (намаз), сообщает Анадолу.

Вход в мечети страны был ограничен с 16 марта в рамках мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID-19).

По решению Управления по делам религии Турции, совершение коллективных молитв в мечетях было запрещено.

На фоне постепенного улучшения эпидемиологической обстановки в стране, президент Реджеп Тайип Эрдоган 18 мая объявил, что полуденный и послеобеденный молитвы будут разрешены в коллективной форме в мечетях.

В мечетях страны были приняты меры по минимизации вероятности распространения опасной инфекции.

Перед совершением коллективных молитв все мечети были продезинфицированы. Верующие совершили намаз с соблюдением социальной дистанции.