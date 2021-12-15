Первый случай заражения штаммом коронавируса «омикрон» подтвержден в Марокко, сообщило в среду информационное агентство MAP со ссылкой на министерство здравоохранения королевства.
«Министерство здравоохранения объявило о регистрации первого подтвержденного случая заражения мутировавшим штаммом коронавируса «омикрон» у жительницы Касабланки», — отметило агентство. По данным минздрава, женщина находится в одной из городских больниц, ее состояние «стабильное и не вызывает опасений».
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой «омикрон».