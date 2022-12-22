Не менее 10,3 тысячи новых могил, появившихся в Мариуполе c момента начала российской агрессии, обнаружили журналисты Associated Press. В своем расследовании они использовали спутниковые снимки, сотни видео, снятых как с беспилотников, так и с земли, а также интервью с 30 мариупольцами, 13 из которых остаются в городе. Адекватность проведенного анализа подтвердили AP три опытных судебных археолога.

На некоторых могилах установлены деревянные кресты с именами и датами, но большинство отмечено лишь табличками с именами и датами. У некоторых насыпей табличек несколько, а значит, в каждой могиле может быть захоронено несколько тел, отмечает агентство. Кроме того, в Мариуполя есть как минимум три траншейных захоронения, одно из которых создали сами украинцы в начале осады города. В распоряжении AP есть видео, на которых российские военные роют длинные траншеи с помощью спецтехники, а затем засыпают их землей.

При этом журналисты, опираясь на свидетельства очевидцев, полагают, что тысячи тел убитых в результате боевых действий в Мариуполе даже не попали на кладбища. (DW)