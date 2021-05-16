В Майорке раскрыли международную сеть по отмыванию денег

Полиция на Майорке раскрыла международную сеть, занимавшуюся отмыванием денег, в том числе, на Кубе. На острове задержаны 55 подозреваемых, еще пять — в Мадриде, сообщила в воскресенье, 16 мая, полиция в Пальма-де-Майорка. Кроме того, в ходе обысков конфискованы наличные деньги на сумму 400 тысяч евро, а также значительное количество наркотических веществ.

По данным правоохранительных органов, банда занималась легализацией полученных от контрабанды кокаина финансовых средств, переводя деньги через подставных лиц на Кубу, в Доминиканскую Республику и США. При этом суммы переводов были столь незначительны, что они не вызывали подозрений во время проверок. Получатели денег приобретали на них недвижимость и дорогие автомобили, которые затем предоставлялись членам преступной группировки.

При этом на Майорке банда создала подставные строительные фирмы, которые состояли в сговоре с двумя местными компаниями и выставили им счета на общую сумму 200 000 евро за проведение фиктивных работ, указывает далее следствие.

Наркобизнес на Майорке процветает, прежде всего, в населенном пункте Сон-Банья неподалеку от аэропорта Пальма-де-Майорки, известном как «наркодеревня». Международные преступные банды часто используют испанский остров в качестве перевалочного пункта.