В Мадриде завершилась четырехсторонняя встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинисте, премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон и генсека НАТО Йенса Столтенберга.
***19:50
Финляндия и Турция должны учесть обеспокоенность Турции в области безопасности, чтобы вступить в НАТО. С таким призывом выступил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.
По его словам, Анкара ждет, что на грядущих четырехсторонних переговорах Турция, Швеция, Финляндия и НАТО придут к конкретным решениям. «Для вступления в НАТО Финляндии и Швеции необходимо учесть обеспокоенности Турции в сфере безопасности. По итогам четырехсторонней встречи станет понятно, какова их позиция», — заявил Эрдоган.
***19:20
В Мадриде началась четырехсторонняя встреча с участием Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Президента Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Как сообщает Анадолу, информацию об этом распространила Администрация Президента Турции.