В Мадриде завершилась четырехсторонняя встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинисте, премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон и генсека НАТО Йенса Столтенберга.

***19:50

Финляндия и Турция должны учесть обеспокоенность Турции в области безопасности, чтобы вступить в НАТО. С таким призывом выступил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

По его словам, Анкара ждет, что на грядущих четырехсторонних переговорах Турция, Швеция, Финляндия и НАТО придут к конкретным решениям. «Для вступления в НАТО Финляндии и Швеции необходимо учесть обеспокоенности Турции в сфере безопасности. По итогам четырехсторонней встречи станет понятно, какова их позиция», — заявил Эрдоган.

***19:20

В Мадриде началась четырехсторонняя встреча с участием Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Президента Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Как сообщает Анадолу, информацию об этом распространила Администрация Президента Турции.