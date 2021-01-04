В лондонском суде объяснили отказ экстрадировать Ассанжа в США

Судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала властям США в экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в связи с опасениями за его здоровье.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США.