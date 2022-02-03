Новый президент Армении будет избран в марте. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на сегодняшнем заседании правительства. Как известно, 65 депутатов парламента Армении поддержали кандидатуру министра индустрии высоких технологий Ваагна Хачатряна на этот пост.

При этом сам В.Хачатрян, выдвинутый на президентский пост правящей партией «Гражданский договор», признался в интервью местным СМИ, что не знает, почему выбор пал именно на него. Но он выразил уверенность, что сможет полноценно представлять институт президентства. Хачатрян не согласен с подавшим в отставку с поста президента Арменом Саркисяном в том, что полномочия главы государства слишком ограничены. Что еще более важно, Хачатрян также отметил, что хотя он считался частью команды первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, сейчас его позиция отличается от подходов Армянского национального конгресса.

И тут я позволю себе небольшую ремарку. Действующий премьер-министр РА Никол Пашинян также в свое время считался сторонником первого президента РА Л.Тер-Петросяна. Именно он активно выступал против фальсификаций на президентских выборах в РА в 2008 году. Но все течет, все меняется. И Н.Пашинян теперь руководит Арменией, а Л. Тер-Петросян, давно потеряв остатки влияния в обществе, превратился в жесткого критика действующей власти.

Что до В.Хачатряна, который в годы президентства Тер-Петросяна был мэром Еревана и советником главы государства, то он давно уже нашел общий язык с действующей властью. Об этом свидетельствовало его назначение на пост министра индустрии высоких технологий. Об этом же свидетельствует и выдвижение правящей партией кандидатуры В.Хачатряна на пост президента РА.

Он, кстати, уже прокомментировал обвинения оппозиции в том, что он будет подписывать все, что захочет Пашинян: «Этот институт не для того, чтобы со всеми воевать, а собирать всех воедино. Есть решения, которые удовлетворят одних и не удовлетворят других. Меньшинство должно смириться с тем, что не получилось, и готовиться к новым выборам. Если решение улучшит жизнь страны, почему не подписать?»

Что касается открытия эпохи мира, продвигаемой властями, то Хачатрян заявил, что «я такой. Просто не представляю, что с соседями можно ругаться или воевать. Я считаю, что с соседями надо жить в мире». «Мир является единственным образом жизни. Если даже мы будем очень сильными, должны стремиться к миру», — сказал Хачатрян, поприветствовав последние развития по урегулированию отношений с Турцией.

И это, позволю себе очередную ремарку, правда. Я лично наблюдал за действиями и выступлениями В.Хачатряна, что называется, вблизи, будучи в РА, в качестве журналиста. Он, прекрасно играющий на фортепиано, в том числе и азербайджанские композиции, действительно всегда был «голубем мира», насколько это было возможно в Армении.

И я был свидетелем того, сколь огромная, непреодолимая мировоззренческая «яма» лежит между В.Хачатряном и иными армянскими политиками с одной стороны, и карабахскими сепаратистами и представителями «карабахского клана» с другой стороны. Был свидетелем их жарких споров в ходе конференции в Цахкадзоре. Просто тогда были иные времена — «карабахский клан» был у власти в РА. Сейчас он в оппозиции. Причем без шансов на возвращение к власти. Очевидно, что после поражения РА в 44-дневной войне, которое скрепя сердце и вынужденно, но признало большинство граждан РА, наступил период, когда забрезжила реальная возможность установления устойчивого мира в регионе. Об этом же, громко и открыто, уже говорят многие представители официального Еревана. «Нормализация отношений с Турцией будет иметь положительное влияние на ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Решение проблем всегда положительно влияет на весь регион и параллельно проходящие процессы. Иногда стоит рассматривать вопросы отдельно, но взаимосвязь может быть», — заявил, к примеру, глава МИД РА Арарат Мирзоян. А премьер-министр РА Н.Пашинян, выступая на заседании правительства заявил, что Азербайджан и Армения при посредничестве России очень близки к началу строительства и восстановлению железной дороги, что означает разблокировку коммуникаций региона. «Как вы знаете, вчера с рабочим визитом прибыли в Ереван вице-премьер России Алексей Оверчук и гендиректор РЖД Олег Белозеров. Они провели встречу с вице-премьером Мгером Григоряном. Хочу подчеркнуть, что мы очень близки к тому, чтобы зафиксировать первый практической результат трехсторонней рабочей группы по разблокировке коммуникаций. Вчерашняя встреча была посвящена началу строительства ж/д Ерасх — Джульфа — Ордубад — Мегри — Горадиз», — отметил армянский премьер.

Так что, как видим, мирный процесс уже идет. И то, что новым президентом РА станет именно В.Хачатрян, является логичным с точки зрения целей данного процесса.