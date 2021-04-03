В ЛНР заявили о размещении Украиной артиллерии у населенных пунктов в Донбассе

В районе населенного пункта Троицкое у линии соприкосновения в Донбассе народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) зафиксировала украинскую военную технику. «В зоне ответственности 59-й бригады в районе населенного пункта Троицкое отмечено нахождение двух единиц 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте народной милиции 3 апреля.

Отмечается, что в зоне ответственности 14-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) также обнаружены боевые машины, которые находятся рядом с жилыми домами населенного пункта Орехово-Донецкое.

Ранее в этот день стало известно, что украинские силовики впервые с конца июля 2020 года после достигнутого перемирия применили запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские орудия при обстреле ЛНР. Подчеркивалось, что украинские военные вели огонь с позиций 59-й и 92-й бригад. Всего было выпущено 16 снарядов.

Накануне официальный представитель народной милиции самопровозглашенной ЛНР Яков Осадчий сообщил, что украинские военнослужащие продолжают вести беспорядочное минированиеподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Он отметил, что за последнюю неделю они установили свыше 100 противотанковых мин ТМ-62 на окраине города Попасная.

По словам главы МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Натальи Никоноровой, за последние два месяца фактов нарушения режима прекращения огня со стороны украинских силовиков фиксируется все больше.

В Кремле в связи с таким положением дел выражали обеспокоенность . Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал на то, что обострение напряженности и провокации приводят к трагедиям и срывают все мирные договоренности. Москва при этом не раз призывала стороны к мирному решению конфликта.

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против жителей Донбасса, которые после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года объединились в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики и заявили о своей независимости. Вопрос урегулирования ситуации в регионе обсуждается в том числе на встречах в Минске контактной группы, которая с осени 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Но после принятых соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки (lenta.ru)