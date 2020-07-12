В Ливии переизбрали главу Высшего госсовета

Халед Мишри переизбран на третий срок на посту главы Высшего государственного совета Ливии – консультативного органа, заседающего в Триполи.

Как передает РИА Новости, об этом говорится в заявлении пресс-службы совета в Facebook.

«Высший государственный совет провел сегодня, в воскресенье, свое 54-е заседание, которое было посвящено избранию главы совета в демократической обстановке. Халед Мишри победил в первом раунде (выборов – ред.) на пост главы совета, получив 73 голоса из 132. Мухаммед Абу Синнина получил 36 голосов, Наджи Мухтар Али – 14, Наима аль-Хами – 2, Сулейман Зуби – 1″, — написали в Facebook.