В Ливане зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса

Рекордный прирост случаев коронавируса зафиксировали в Ливане после взрыва в порту Бейрута и массовых протестов. Об этом сообщили в ливанском Минздраве, передает «Интерфакс».

В частности, за последние сутки в стране выявлено 309 человек с инфекцией, что стало наибольшим суточным приростом за все время. Еще семь пациентов с коронавирусом умерли. Всего в стране зарегистрировано 7,1 тысяч заболевших, из которых умерли 87.

Ранее эксперты допускали возможность вспышки коронавируса в Бейруте из-за переполненных после взрыва в порту городских больниц.

Мощный взрыв произошел в порту Бейрута вечером 4 августа. Он нанес урон множеству кварталов города, взрывной волной было задето и посольство России. Не менее 300 тысяч человек лишились жилья, погибли более 150 человек, пострадали около четырех тысяч. Причиной стали почти 3 тысячи тонн аммиачной селитры, которая была конфискована еще в 2014 году.

8 августа в городе начались массовые протесты. Их участники устроили беспорядки и ворвались в пять правительственных зданий: МИД, министерств экономики, энергетики и окружающей среды, а также ассоциации банков Ливана. Только ночью силовикам удалось взять ситуацию в Бейруте под контроль. Сотни человек получили ранения, погиб один полицейский.