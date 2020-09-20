В Литве заявили, что отреагируют на отказ ЕС ввести санкции против Минска

Вильнюс соответствующими решительными действиями отреагирует на отказ Евросоюза ввести санкции против Беларуси. Об этом в воскресенье заявил журналистам президент Литвы Гитанас Науседа.

«Если до четверга никакие решения о санкциях ЕС против Беларуси не последуют, мы поднимем данный вопрос самым острым способом», — заявил он. Как именно Литва в таком случае намерена отреагировать, Науседа не уточнил.

Президент напомнил, что страны Балтии совместно ввели против официальных лиц Белоруссии, ответственных, по их мнению, за фальсификацию итогов президентских выборов 9 августа и применение насилия против протестующих, персональные санкции. «Однако никакие национальные санкции не могут стать заменой единого принципиального решения ЕС, которого мы и ожидаем», — сказал он.