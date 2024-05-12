Около 1,9 тыс. избирательных участков открылись в 07:00 по местному времени (08:00 по бакинскому времени) на восьмых за годы независимости президентских выборах в Литве.

Одновременно с ними проводится референдум о введении института двойного гражданства.

Из 2,889 млн жителей страны и находящихся за рубежом граждан балтийской республики правом голоса обладают 2 385 человек. Их число по сравнению с прошлыми президентскими выборами 2019 года из-за неблагоприятной демографической ситуации сократилось на 99,7 тыс., или на 4%.

Президент Литвы избирается прямым тайным голосованием на пять лет. Для кандидатов существует возрастной ценз — 40 лет, а также требования быть гражданином Литвы по происхождению и проживать в стране не менее трех последних лет.

На пост главы государства претендуют восемь кандидатов. Четверо из них выдвинуты политическими партиями, четверо — самовыдвиженцы.

По мнению экспертов и согласно данным социологических опросов, фаворитами являются претендующий на второй срок действующий президент 59-летний Гитанас Науседа, премьер-министр 49-летняя Ингрида Шимоните и независимый кандидат адвокат 48-летний Игнас Вегеле. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов пришедших на выборы.

Если никому из претендентов 12 мая сделать это не удастся, через две недели пройдет второй тур с участием двух лидеров первого этапа.