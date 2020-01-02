В Литве началось строительство газовой смычки с Польшей

Литва начала работы по прокладке газопровода в Польшу. Об этом в четверг сообщила компания Amber Grid — оператор литовской газопередающей системы.

«В Литву от польского производителя уже поступают трубы, размечается трасса газопровода, идут другие подготовительные работы», — приводятся в сообщении слова руководителя компании Нямунаса Бикнюса.

График строительства, по его словам, очень напряженный. «Поэтому важен каждый день», — отметил Бикнюс. Завершить постройку партнеры планируют к концу 2021 года. С литовской стороны работы проводит консорциум в составе компаний Alvora и Siauliu dujotiekio statyba («Шяуляйское газопроводное строительство»).

До сих пор наземные газовые сети Литвы интегрированы лишь в восточном направлении и не имеют выхода на Запад. Его обеспечит соединение с соседней Польшей — 522 км трубопровода диаметром 70 мм, в том числе 357 км по территории Польши и 165 км в Литве. Стоимость проекта составляет около €500 млн. В размере 60% он финансируется ЕС. (ТАСС)