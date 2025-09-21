Британские истребители Eurofighter Typhoon совершили первый вылет в рамках операции НАТО «Восточный страж», начатой после вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление правительства Великобритании.

Вечером 19 сентября два самолета Королевских ВВС вылетели с базы на востоке Англии и направились в Польшу для патрулирования, задачей которого стало предотвращение угроз с воздуха, включая атаки дронов. Рано утром 20 сентября истребители вернулись в Великобританию, следует из сообщения. Министр обороны Великобритании Джон Хили подчеркнул, что миссия направлена на защиту воздушного пространства альянса и является «четким сигналом: НАТО будет защищать свое небо».

Главнокомандующий воздушных сил Великобритании, маршал авиации Харв Смит, отметил, что британские летчики действуют совместно с союзниками по альянсу на восточном фланге НАТО. «Мы остаемся мобильными, интегрированными и готовыми проецировать авиационную мощь на расстояние», — заявил он.

По словам британских властей, миссия стала ответом на «самое значительное нарушение воздушного пространства НАТО Путиным» с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину. В ночь на 10 сентября не менее 19 российских беспилотников пересекли польскую границу во время массированного удара по территории Украины. Для их перехвата впервые были задействованы силы НАТО, а позже на территории Польши обнаружили обломки 17 дронов.

В ответ на эти события 12 сентября альянс инициировал операцию «Восточный страж», а 14 сентября президент Польши Кароль Навроцкий официально разрешил пребывание войск НАТО в стране. 15 сентября Лондон подтвердил, что направит истребители Typhoon для участия в миссии.

19 сентября Эстония сообщила о нарушении своего воздушного пространства тремя российскими военными самолетами, которые находились там около 12 минут. Несколькими днями ранее, 13 сентября, российский дрон залетел на территорию Румынии. Министр обороны Джон Хили после инцидента в Эстонии заявил о «безрассудной и опасной активности» со стороны России, отметив, что это уже третье нарушение воздушных границ НАТО за последние дни.

Британское правительство также объявило о намерении увеличить оборонные расходы до 2,6% ВВП к апрелю 2027 года, демонстрируя готовность укреплять европейскую безопасность совместно с США. Ранее президент США Дональд Трамп критиковал европейские страны за недостаточное финансирование обороны и чрезмерную зависимость от Вашингтона. (moscowtimes.ru)