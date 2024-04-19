Украина может спустить Россию и ее лидера Владимира Путина «с неба на землю», но для этого нужно удовлетворить пять неотложных потребностей ВСУ. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Совета Украина-НАТО в пятницу, 19 апреля.

По его словам, украинцам нужны системы ПВО Patriot, артиллерийские снаряды, дальнобойное оружие, авиация и быстрота поставок.

«Мы говорим об этом прямо: для обороны нам нужно еще семь Patriot или подобных систем ПВО, и это минимальное количество. Они могут спасти множество жизней и реально изменить ситуацию. У вас есть такие системы. Пожалуйста», – сказал президент.

Зеленский напомнил, что уже давно идет разговор об 1 млн артиллерийских снарядов для Украины. По его словам, их нужно наконец-то доставить на передовую.

Также ВСУ нуждаются в более дальнобойном оружии – ракетах и артиллерии.

«Это абсурдно, когда партнеры боятся своей силы. Чем больше в руках наших бойцов дальнобойного оружия, тем ближе мир. На линии фронта сейчас очень нужны ракеты большой дальности и артиллерия», – отметил он.

Президент напомнил, что Украина нуждается в современной авиации. На данный момент существует коалиция истребителей, поэтому необходимо достаточное количество самолетов, чтобы реально преодолеть российский воздушный флот.

«Дело не в количестве обещаний, а в реальном количестве самолетов в небе», – подчеркнул глава государства.

«И пятое – это скорость. В этом году мы не можем ждать принятия решений. Прошу вас как можно быстрее рассмотреть нашу просьбу о вашей решимости – каждый из его элементов», – заявил Зеленский.

Он добавил, что украинское небо должно снова стать безопасным и «Путина нужно спустить с неба на землю».

«Это реально. И это полностью зависит от вашего выбора. Это выбор, действительно ли жизнь везде одинаково ценна. Это выбор, одинаково ли вы относитесь ко всем партнерам. Выбор, действительно ли мы союзники», – резюмировал президент. (УНИАН)