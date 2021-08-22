В Лерикском районе вспыхнул пожар.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, на горячую линию «112» МЧС поступила информация о пожаре в горной местности со сложным рельефом вблизи села Сору Лерикского района.

К тушению пожара привлечены пожарные Государственной службы пожарной охраны, личный состав Войск гражданской обороны и Службы спасения особого риска и вертолет авиационного отряда МЧС, а также сотрудники Центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов, местные жители. Принимаются меры по тушению пожара.

По предварительной информации, в горной местности горят кусты и засохшие пни.

Дополнительная информация будет предоставлена.