В Крыму из-за последствий ливней эвакуированы 1773 человека, сообщило региональное ГУ МЧС РФ.

Среди эвакуированных 321 ребенок. 183 человека, включая 36 детей, находятся в пунктах временного размещения.

В период с 16 по 18 июня было подтоплено 426 придомовых территорий, в том числе 365 домовладений и 18 социально значимых объектов. Сейчас подтопленными остаются 64 домовладения в шести муниципальных образованиях.

Из-за непогоды в Керчи и Ялте было отключено электроснабжение. В настоящее время в Керчи его уже восстановили. В Ялте без света остаются 6216 человек (1420 частных домовладений, 18 многоквартирных домов). Электроснабжение планируется восстановить 19 июня в 14:00.

В ликвидации последствий подтоплений задействованы 2068 человек, 342 единицы техники, 18 плавсредств и 36 мотопомп от РСЧС.

Ранее сообщалось, что в Ялте и в Керчи объявлен режим ЧС из-за подтоплений. В Ялте в результате последствий непогоды пострадали 11 человек. Также сообщалось об одном погибшем.

МЧС предупредиди об угрозе схода селей (aif.ru)