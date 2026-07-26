Более 121 тыс. человек в Испании были эвакуированы или вынуждены оставаться в своих домах из-за крупных лесных пожаров. Об этом сообщила газета El País.

По ее информации, подавляющее большинство потерпевших являются жителями населенных пунктов в автономном сообществе Мадрид и в провинции Авила (автономное сообщество Кастилия-и-Леон). Остальные — жители провинций Кастельон (автономное сообщество Валенсия) и Толедо (автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча).

Отмечается, что площадь пожаров в Мадриде и Авиле превысила 45 тыс. га. Возгорания пока не удалось локализовать.

Ранее власти страны объявили чрезвычайную ситуацию в автономном сообществе Мадрид, а также в провинциях Авила и Толедо из-за ситуации с лесными пожарами.