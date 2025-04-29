Не менее 121 тыс. федеральных госслужащих в США были уволены после прихода к власти американского лидера Дональда Трампа в январе этого года.

Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на собственные подсчеты.

По ее сведениям, массовые увольнения затронули около 30 ведомств, но больше всего пострадало Агентство США по международному развитию (USAID) — после нескольких волн сокращений персонала его деятельность была прекращена. Министерство образования уволило 51% своих сотрудников и закрыло 7 из 12 региональных отделений. Значительного числа служащих лишились Министерство жилищного строительства и городского развития США и национальные институты здравоохранения, входящие в состав министерства здравоохранения и социальных служб.

По мнению экспертов, с которыми побеседовала телекомпания, последствия этих увольнений уже ощущаются американцами и ставят под вопрос способность правительства удовлетворять интересы своих граждан в сферах образования, здравоохранения, общественной безопасности.

Вскоре после инаугурации Трамп объявил о ряде мер по сокращению раздутого госаппарата и борьбе с бюрократией. Он, в том числе поручил американскому предпринимателю Илону Маску курировать работу ведомства по повышению эффективности работы правительства (DOGE).