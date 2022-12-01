Россия отвергает попытки Евросоюза создать специальный трибунал для расследований военных преступлений российской армии в Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается попыток учредить какие-то трибуналы, они не будут иметь никакой легитимности, не будут нами приняты и будут нами осуждаться», – заявил Песков (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, российские следователи «ежедневно и фактически ежечасно» занимаются «фиксацией преступлений киевского режима».

Также Песков обвинил «коллективный Запад» в том, что он не реагировал на преступления, совершенные Киевом с 2014 года, и пообещал, что Москва их изучит и «присовокупит» «к этому всему».

Накануне глава Еврокомисси Урсула фон дер Ляйен предложила учредить специальный трибунал для расследования военных преступлений России в Украине. По ее словам, он должен быть создан под эгидой ООН и пообещала работать над этим совместно с Международным уголовным судом в Гааге. «Россия должна заплатить за свои ужасные преступления», – подчеркнула фон дер Ляйен.

Ранее высокопоставленные чиновники в ЕС усомнились, что им удастся получить разрешение на создание спецтрибунала над Россией через Совбез ООН. По их словам, Москва обязательно воспользуется своим правом вето. Но это можно будет сделать через Генассамблею ООН, где более двух третей стран мира не поддерживают действия России.

Международный уголовный суд Гааги расследует военные преступления на территории Украины с 21 ноября 2013 года по сегодняшний день. Расследование было начато в марте этого года через несколько недель после вторжения России в Украину. (moscowtimes.ru)