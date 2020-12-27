В Кремле назвали «резанувшую сердце» Путина ошибку Зеленского

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что СССР наравне с гитлеровской Германией несет ответственность за начало Второй мировой войны, стали «огромной ошибкой», считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

«Это, наверное, сильно резануло не только слух, но и сердце не только Путина, но и огромного количества наших ветеранов», – подчеркнул Песков.

В январе 2020 года президент Украины Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны наравне с фашистской Германией. Соответствующее заявление он сделал на встрече с польским коллегой Анджеем Дудой. По словам Зеленского, к началу войны привел «сговор тоталитарных режимов».