В короткие сроки будет построена автомобильная дорога Физули-Шуша

Для обеспечения комфортного и безопасного движения автотранспорта по новой автомобильной дороге Физули-Шуша в короткие сроки планируется построить и ввести в эксплуатацию новую дорогу с гравийным покрытием и 2 полосами движения.

Как сообщили АПА в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, в этом направлении мобилизованы все силы. Параллельно с этим продолжаются строительные работы, и в соответствии с установленным графиком строительные работы планируется завершить до конца текущего года — до начала следующего года.

В настоящее время, согласно требованиям «Строительных норм и правил», проводятся земляные работы. Так, под непосредственным контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана с использованием специальной техники проводятся работы по расширению и профилированию дороги, а также строительству нового дорожного основания.

Новая магистраль Физули-Шуша берет начало с участка магистрали М6 Гаджигабул — Бахрамтепе-Миндживан- государственная граница с Республикой Армения, проходящей через село Ахмедбейли Физулинского района, и проходит по территории освобожденных от оккупации Физулинского, Ходжавендского, Ходжалинского и Шушинского районов. Автодорога охватывает более 20 населенных пунктов указанных районов.