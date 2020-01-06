В конгрессе захотели ограничить военные полномочия Трампа

Палата представителей конгресса США на этой неделе рассмотрит резолюцию по вопросу ограничения военных полномочий президента по вопросу Ирана. Об этом говориться в заявлении на сайте председателя нижней палаты парламента Нэнси Пелоси.

По ее словам, действия Трампа, в результате которых был убит командир элитного иранского спецназа Касем Сулеймани, ставят под удар жизни американских военнослужащих, дипломатов и гражданских лиц. Кроме этого, это убийство серьезно обострило напряженность в отношениях с Ираном.

Пелоси также выразила обеспокоенность тем, что распоряжение об ударе по объектам в Ираке было отдано Трампом без консультаций с законотворцами, как того требует Конституция США.

Ранее 6 января Трамп пригрозил Ирану «несоразмерным ответным ударом» в случае любого нападения на американских граждан или объекты. Тогда же он отметил, что его твиты о «быстрых, полноценных, и, возможно, непропорционально сильных ответных ударах» станут уведомлениями для конгресса, а официально запрашивать разрешения у законодательного органа власти на силовые операции в другой стране он не намерен.

Ситуация в Ираке накалилась после того, как в ночь на 3 января во время ракетного удара американской авиации в Багдаде был убит командир спецназа Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. Приказ о его убийстве отдал лично президент США Дональд Трамп. Соединенные Штаты объяснили свои действия самозащитой — якобы генерал организовал несколько недавних атак на базы международной коалиции, расположенные в Ираке, а также нападение на американское посольство в Багдаде 31 декабря (lenta.ru)