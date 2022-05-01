Член палаты представителей конгресса США Адам Кинзингер (республиканец от штата Иллинойс) внес на рассмотрение проект резолюции, которая разрешает использование американских вооруженных сил для защиты Украины в случае применения со стороны РФ оружия массового уничтожения.

Как передает РИА Новости, согласно пояснительной записки к проекту, опубликованному на сайте конгрессмена, в случае одобрения данная инициатива «уполномочит президента США использовать наши силы для реагирования на сценарий, при котором РФ применит химическое, биологическое или ядерное оружие в отношении Украины».

«Побеседовав с госсекретарем (Энтони) Блинкеном и выслушав его серьезную озабоченность насчет возможности применения (президентом РФ) Путиным химического оружия, я уверен, США продемонстрируют мировому сообществу, что не потерпят бессмысленного насилия», — прокомментировал Кинзингер.

По словам конгрессмена, данная резолюция призвана обеспечить возможность принятия американской администрацией «соответствующих мер, если РФ применит химическое, биологическое или ядерное оружие». «Мы должны встать на защиту человечества – и сделать это вместе с нашими союзниками», — подчеркнул законодатель США.

До сих пор администрация президента США Джо Байдена решительно отвергала возможность отправки на Украину американских военнослужащих, объясняя это тем, что подобный сценарий спровоцировал бы риск начала прямого военного столкновения России и НАТО.