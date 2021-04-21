В Колумбусе полицейский застрелил афроамериканку

Сотрудник полиции во вторник застрелил 15-летнюю темнокожую девочку в городе Колумбус (штат Огайо). Об этом сообщила местная газета The Columbus Dispatch.

По ее сведениям, инцидент произошел около 16:45 по местному времени после того, как в полицию поступил звонок с информацией о нападении девушки с ножом. На место происшествия прибыл полицейский, он выстрелил в девочку, ее доставили в больницу в критическом состоянии, и менее чем через час она умерла. По словам тети погибшей Хейзел Брайант, ее племянница жила в доме у приемной семьи и поссорилась с одним из домочадцев. Она также заявила, что у девочки был нож, однако та бросила его до того, как полицейский открыл огонь. По информации телеканала WNBC, ее звали Макайа Брайант и ей было 16 лет.

По сведениям газеты, у места происшествия собрались порядка 50 агрессивно настроенных людей. Некоторые из них призывают к мести.

Мэр города Эндрю Гинтер призвал жителей сохранять спокойствие и дать следствию разобраться в ситуации. «Мы распространим информацию, как только она станет доступна. Я прошу жителей оставаться спокойными и дать бюро по уголовным делам собрать факты», — написал он в Twitter, добавив, что на стрелявшем полицейском была закреплена видеокамера, фиксирующая его действия.

Инцидент произошел незадолго до оглашения судом присяжных в Миннеаполисе (штат Миннесота) вердикта о признании экс-полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве второй и третьей степени, то есть непредумышленном, а также в причинении смерти афроамериканцу Джорджу Флойду по неосторожности второй степени. (ТАСС)