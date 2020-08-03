В Колумбии зафиксировали рекордный прирост заражений коронавирусом

Министерство здравоохранения и социальной защиты Колумбии сообщило в воскресенье о 11 470 новых случаях заражения коронавирусом, что является самым высоким для этой южноамериканской республики суточным показателем. Общее число инфицированных возросло, таким образом, до 317 651, передает ТАСС.

«2 августа мы подтвердили выздоровление 6 531 пациента, 11 470 новых случаев заражения и 320 летальных исходов в Колумбии. В итоге число выздоровевших достигло 167 239, пациентов с COVID-19 — 317 651, умерших — 10 650», — отмечается в сообщении ведомства в Twitter.

В Боготе за время пандемии зафиксированы 109 153 случая инфицирования.

Первый случай заражения коронавирусом был выявлен в Колумбии 6 марта. 17 марта президент Иван Дуке из-за пандемии объявил в стране режим чрезвычайного положения на 30 суток. Позже власти приняли решение прекратить прием международных авиарейсов для предотвращения распространения инфекции и ввели общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля. Затем его продлили до 1 сентября.