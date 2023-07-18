В коалицию стран по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины вошли уже около 40 стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла по особым поручениям МИД Украины Антона Кориневича на брифинге.

Кориневич сообщил, что в коалицию уже входят представители 38 государств и нескольких международных организаций.

Причем коалиция уже провела несколько встреч и у нее есть план работы на новый семестр.

Посол добавил, что коалиция будет продолжать дискуссии, чтобы найти решение по созданию трибунала.

Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов также отметил, что в сентябре исполнится год, как будет работать core group. Он также добавил, что уровень дискуссий уже отходит от юридического до политического уровня.

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