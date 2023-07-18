В коалицию стран по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины вошли уже около 40 стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла по особым поручениям МИД Украины Антона Кориневича на брифинге.
Кориневич сообщил, что в коалицию уже входят представители 38 государств и нескольких международных организаций.
Причем коалиция уже провела несколько встреч и у нее есть план работы на новый семестр.
Посол добавил, что коалиция будет продолжать дискуссии, чтобы найти решение по созданию трибунала.
Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов также отметил, что в сентябре исполнится год, как будет работать core group. Он также добавил, что уровень дискуссий уже отходит от юридического до политического уровня.