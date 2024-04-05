Международный специальный трибунал для Владимира Путина и остальной «правящей верхушки» РФ будет создан до конца 2024 года, заявил еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс в беседе с DW в кулуарах конференции «Восстановление справедливости для Украины». По словам Рейндерса, сейчас на Западе идут дискуссии об этом судебном процессе «с различными международными акторами», а в данный момент «рассматриваются два основных варианта: международный трибунал на основе многостороннего соглашения или упрощенное решение — на основе двустороннего соглашения между Украиной и Советом Европы».

В ЕС также создали новую систему передачи судопроизводства: теперь уголовный процесс из Украины, в том числе по преступлению агрессии, можно будет перенести в данный спецтрибунал. По мнению Рейндерса, работы по созданию трибунала подходят к завершению: «Следующий шаг — это вопрос политической воли. Сейчас лишь начало года, а к концу года это должно стать возможным».

В минувший вторник, 2 апреля, в Гааге прошла конференция «Восстановление справедливости для Украины». Главным итогом мероприятия стало подписание 44 странами декларации о создании специального трибунала для России за преступления против Украины. Среди подписавших были Грузия и Молдова.

В документе осуждается российская агрессия против Украины как вопиющее нарушение международного права, также страны призывают усилить совместные действия для обеспечения надлежащего расследования нарушений международного права, совершенных во время войны РФ против Украины. В декларации отмечена роль всех институтов, вовлеченных в расследование преступлений России, в том числе Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Владимира Путина. Кроме того, страны приветствовали предложение Нидерландов провести спецтрибунал в Гааге.

Помимо Грузии и Молдовы, документ подписали: Албания, Андорра, Австралия, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Монако, Черногория, Нидерланды, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Словения, Испания, Швеция, Украина, Великобритания и США.