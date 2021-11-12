В книжном доме Libraff состоялся поэтическо-музыкальный вечер, посвященный Дню Победы в Карабахской войне, сообщает #.

На вечере, организованном поэтом и писателем Ираной Гасымовой, известные поэты Азербайджана продекламировали стихи на тему войны в Карабахе, которые были ими выстраданы в период и после войны.

Заслуженные артистки Юля Моторина (скрипка), Наргиз Алиева (фортепиано), исполнили лирические композиции, Фируз Мамедов (солист академического музыкального театра), а так же множество других певцов, и композиторов исполнили военные патриотические композиции.

«Я очень рада, что у меня есть возможность собрать прекрасных поэтов и музыкантов, чтобы через творчество, выразить огромную благодарность нашим героям Карабахской войны и отдать дань памяти погибшим солдатам. Спасибо тем, кто подарил нам мирное небо. А мы, в своих стихах и песнях, всегда будем помнить и благодарить вас за это!» — сказала организатор вечера Ирана Гасымова.