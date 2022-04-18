Северная Корея заявила о проведении успешных испытаний, которые «значительно улучшат тактические ядерные возможности» страны. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщает BBC, ссылаясь на информацию официального информационного агентства KCNA.

«Тактическое управляемое оружие нового типа имеет большое значение для резкого улучшения огневой мощи передовых артиллерийских подразделений большой дальности и повышения эффективности тактических ядерных боеприпасов», — заявили в КНДР.

ВВС отмечает, что военные Южной Кореи подтвердили, что речь идет о запуске двух ракет, вероятно, малой дальности, запущенных с севера в море 16 апреля вечером.

Эксперты считают, что это признак того, что Северная Корея в ближайшее время планирует опробовать компактное ядерное оружие — то есть тактическое ядерное оружие.

«Новые испытания можно рассматривать как ответ на совместные военные учения США и Южной Кореи, которые начнутся 18 апреля и продлятся девять дней», — сказано в статье.

Напомним, Северная Корея в субботу, 16 апреля, произвела пуски двух снарядов в сторону Японского моря.