В Пекине, согласно постановлению администрации города, с 2022 года будет запрещено использовать фейерверки, сообщает агентство «Синьхуа».

Данный запрет, по словам представителей администрации, будет действовать в том числе и во время новогодних праздников. Кроме запрета, в китайской столице закрыли все точки продажи пиротехнических изделий.

За нарушение таких правил будет полагаться штраф. Тем не менее, полностью фейерверки в Пекине запрещены не будут — только при проведении крупных праздничных мероприятий общенационального и городского уровня после специального распоряжения правительства.

Также фейерверки будут разрешены в парке отдыха Universal Beijing Resort, он будет открыт в 2022 году в сентябре.(Газета.Ru)