Иран полностью поддерживает установление мира на Южном Кавказе.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдуллахиан на совместной пресс-конференции с армянским коллегой в Ереване.

Он подчеркнул, что Иран приветствует инициативу премьер-министра Армении Никола Пашиняна по проекту «Перекресток мира».

Иранский министр добавил, что Иран также полностью поддерживает строительство транзитной дороги международного транспортного коридора Север-Юг.

Абдуллахиан отметил, что Иран хочет обеспечить мир и стабильность в регионе без вмешательства внешних сил.

«В первые месяцы 2024 года возможно достичь стабильного мира в регионе. Мы оптимистичны в этом вопросе», — сказал иранский министр.

Он напомнил, что накануне общался с Джейхуном Байрамовым, а также дважды созванивался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

По его словам, реалистично достижение стабильного мира между Арменией и Азербайджаном без участия внешних акторов, в рамках консультативной, региональной платформы 3+3 с участием России, Турции и Ирана.

Иранский министр добавил, что Иран поддерживает территориальную целостность и суверенитет Армении.(АПА)