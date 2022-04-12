Израиль подозревает Китай в шпионаже.

Как передает АПА, информацию об этом распространило издание The Jerusalem Post.

Предполагается, что в термокружке, которую китайское посольство подарило министерству науки Израиля, содержится предмет, похожий на прослушивающее устройство.

«Ситуация неясная, служба общей безопасности Шаба начала расследование инцидента», — пишет газета The Jerusalem Post со ссылкой на дипломатические источники.

По словам источника портала Walla, вызвавшую подозрение деталь обнаружили на кружке, предназначавшейся в подарок для министра инновации, науки и технологий Орит Фаркаш-Хакоэн. Ее осмотрели до того, как она попала в офис, после этого Шабак изъяла все кружки, прибывшие в партии из посольства. В китайском посольстве заявили, что сообщение о «жучке» является «беспочвенным слухом», который был распространен «силами, которые хотят подорвать отношения Израиля и Китая».

Аналогичное стеклянное изделие было подарено посольством министерству транспорта Израиля.