В Китае с первого мая вступают в силу новые правила регулирования топонимов, согласно которым китайские населенные пункты нельзя будет назвать в честь иностранных граждан.
Один из пунктов документа, полный текст которого опубликовало китайское издание «Пэнпай», гласит: «не использовать имена иностранцев или (зарубежных) мест в качестве географических названий».
На прошлой неделе, как следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте Госсовета КНР, документ подписал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. На сайте правительства также отмечалось, что новые положения призваны укрепить защиту государственного суверенитета и национального единства, поспособствовать продвижению базовых социалистических ценностей, а также содействовать развитию китайской культуры.