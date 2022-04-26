В Китае с первого мая вступают в силу новые правила регулирования топонимов, согласно которым китайские населенные пункты нельзя будет назвать в честь иностранных граждан.

Один из пунктов документа, полный текст которого опубликовало китайское издание «Пэнпай», гласит: «не использовать имена иностранцев или (зарубежных) мест в качестве географических названий».