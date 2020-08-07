В Китае за сутки выявили 51 случай заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Китае было зарегистрировано 37 активных и 14 бессимптомных носителя коронавируса нового типа. Об этом сообщает сайт Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

По данным комитета, 26 активных случаев COVID-19 были выявлены в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и один в Пекине. Еще 10 активных и четыре бессимптомных случая были ввезены в страну из-за рубежа.

По последним данным, общее число заразившихся с начала пандемии составило 84 565, погибли 4 634 пациента.(Газета.Ru)