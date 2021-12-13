Первый случай заражения новым вариантом коронавирусной инфекции «омикрон» выявили в материковом Китае, сообщает в понедельник Центральное телевидение Китая.
Центр по контролю и профилактике заболеваний города Тяньцзинь на севере Китая провел полное секвенирование генома вируса в образцах, взятых у прибывшего из-за границы в Тяньцзинь бессимптомного носителя COVID-19. И после того, как анализ провел еще и Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний, официально подтвердилось, что это новый вариант «омикрон».
Уточняется, что пациент находится в карантине и проходит необходимое лечение.
Ранее случаи заражения «омикроном» были зарегистрированы в Гонконге и на Тайване.