На востоке Китая неизвестный набросился с ножом на прохожих. По данным властей, погибли пять человек, еще 15 получили ранения. Инцидент произошел после обеда в субботу, 5 июня, в пешеходной зоне города Аньцин в провинции Аньхой.

Полиция задержала нападавшего на месте происшествия. Каковы причины его поступка, пока неизвестно. На фотографиях у предполагаемого преступника видна белая повязка на голове.

Местное отделение Красного Креста призвало население стать донорами крови, сославшись на ее нехватку в результате кровопролития. (DW)