В этот момент подсудимый выкрикнул оскорбительные вещи в ее адрес, перепрыгнул через скамью и набросился. Чтобы отбить женщину у злоумышленника в сражение вступили три судебных пристава. Судья и один из сотрудников получили травмы и были доставлены в больницу. (fishki.net)

Делон Редден обвинялся в нанесении побоев при отягчающих обстоятельствах и неоднократно привлекался за другие нарушения. В очередной раз адвокат подсудимого запрашивал испытательный срок, ссылаясь на стабильное психическое состояние преступника. Но судья отклонила эту просьбу сославшись на то, что обвиняемый уже привлекался ранее за другие правонарушения. Она заявила, что Редден все-таки должен отправиться в тюрьму, потому что ему нужно «попробовать кое-что другое».