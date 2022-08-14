Пекин призывает Соединенные Штаты перестать вмешиваться во внутренние дела страны и придерживаться политики «одного Китая». Об этом сообщил специальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин в Twitter.

«Это очень опасный ход, который похож на игру с огнем. А те, кто играют с огнем, погибнут от него. Мы настоятельно призываем соответствующие страны придерживаться политики «одного Китая», надлежащим образом решать вопросы, связанные с Тайванем, а также прекратить вмешательство во внутренние дела Пекина», — написал Сяомин.

Он также отметил, что тот, кто попробует помешать воссоединению Китая, столкнется с «великой стальной стеной», которая выкована руками свыше 1,4 млрд жителей КНР.

Накануне сообщалось, что делегация американских конгрессменов прибыла на Тайвань с двухдневным визитом менее чем через две недели после поездки на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Законодатели намерены обсудить с лидерами Тайваня региональную безопасность, торговлю и расширение экономического сотрудничества, включая инвестиции в полупроводники.