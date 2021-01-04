В Китае назвали ложью утверждения США об утечке COVID-19 из лаборатории в Ухане

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин назвал ложью утверждения заместителя советника президента США по вопросам национальной безопасности Мэтью Поттинджера о том, что утечка SARS-CoV-2 якобы произошла из лаборатории в Ухане. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее британское издание Daily Mail привело заявление Поттинджера со ссылкой на данные разведки о том, что утечка вируса произошла из сверхсекретного Уханьского института вирусологии, расположенного в 11 милях от рынка Уханя.

«Поттинджер является высокопоставленным официальным лицом, и вопреки ожиданиям все еще повторяет эту низкокачественную ложь и слухи», — подчеркнул Хуа Чуньин.

При этом он призвал Вашингтон объяснить, являются ли эти утверждения личным мнением Поттинджера или официальной позицией администрации Соединенных Штатов.

Китайский дипломат также подчеркнула, что «так называемую теорию об искусственном происхождении вируса или об утечке из лаборатории» опровергли практически все именитые эксперты в этой области, в том числе американские, а также призвала привести доказательства.