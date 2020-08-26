В Китае начнут тестировать вакцину от коронавируса из клеток насекомых

Власти Китая одобрили испытания на добровольцах вакцины от коронавируса, сделанной из клеток насекомых. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

По информации агенства, предварительные исследования на кроликах и приматах показали, что препарат способен вызвать иммунный ответ организма на коронавирус уже через 7 или 14 дней после однократной инъекции без явных побочных эффектов.

Разработка ученых из Сычуаньского университета была одобрена для проведения тестов государственным управлением контроля над лекарственными средствами. Это будет первое в стране испытание вакцины, сделанной из клеток насекомых.(Газета.Ru)