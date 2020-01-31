В Китае из-за коронавируса советуют отказаться от свадеб 2.02.2020

Власти Китая в связи с распространением в стране коронавируса рекомендуют всем отказаться от планов провести церемонию бракосочетания 2 февраля, говорится в заявлении министерства гражданской администрации КНР.
Многие влюбленные в Китае надеялись зарегистрировать свой брак 2.02.2020 года, потому что сочетание этих цифр, которые в китайском языке созвучны с фразой «люблю тебя, люблю тебя», встречается «раз в тысячу лет».
Несмотря на то, что это был выходной, многие регионы страны сначала разрешили «ради любви» все же принимать на 2 февраля заявки на регистрацию браков.
Ранее регистрацию браков 2 февраля официально отменили в провинции Хубэй и в Пекине.
«Органы, занимающиеся регистрацией браков, по всей территории Китая должны регулярно проводить дезинфекцию помещений и проверку температуры сотрудников. Всем органам, которые ранее объявили, что будут регистрировать браки 2 февраля, следует все отменить и оповестить общественность», — говорится в заявлении.
В обычные рабочие дни ведомство рекомендует избегать многолюдных церемоний, а также отменить свадебные банкеты.(РИА Новости)