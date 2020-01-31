В Китае из-за коронавируса советуют отказаться от свадеб 2.02.2020

Власти Китая в связи с распространением в стране коронавируса рекомендуют всем отказаться от планов провести церемонию бракосочетания 2 февраля, говорится в заявлении министерства гражданской администрации КНР.

Многие влюбленные в Китае надеялись зарегистрировать свой брак 2.02.2020 года, потому что сочетание этих цифр, которые в китайском языке созвучны с фразой «люблю тебя, люблю тебя», встречается «раз в тысячу лет».