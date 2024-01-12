Британский актёр Стивен Фрай присоединился к зоозащитникам в призыве отказаться от шапок из медвежьих шкур для королевских гвардейцев.

Он озвучил видео зоозащитной организации PETA, в котором показано, как охотники приманивают, убивают и потрошат чёрных медведей, из чьего меха потом шьют традиционные шапки для солдат.

Для одной шапки требуется шкура как минимум одного медведя, сообщается в ролике. Из открытых источников PETA выяснила, что за пять лет Минобороны Великобритании закупило 498 шапок из медвежьих шкур.

«Традиция никогда не оправдывает жестокость», – говорит Фрай. Он призвал заменить настоящий мех для шапок на искусственный.

В Минобороны Великобритании ответили, что «альтернатива ещё не соответствует стандартам, необходимым для эффективной замены церемониальных шапок из медвежьей шкуры». (svoboda.org)