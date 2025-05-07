Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в среду, 7 мая, выступит на закрытом заседании Совета Безопасности ООН с докладом о политике США в отношении сектора Газа и переговоров с Ираном. Об этом со ссылкой на источники сообщил портал Axios.

По их информации, в ходе брифинга Уиткофф сосредоточится на совместном плане Белого дома и Израиля по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа без участия ХАМАС.

Однако, как отмечает Axios, ООН и другие гуманитарные организации, работающие в секторе Газа, 4 мая назвали план «противоречащим основополагающим гуманитарным принципам» и отвергли его.

6 мая президент США Дональд Трамп в начале встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме пообещал сделать заявление «по очень важной теме» в четверг или пятницу. По информации The Times of Israel, оно, вероятно, будет связано с оказанием гуманитарной помощи сектору Газа. Трамп в период с 13 по 16 мая совершит поездку на Ближний Восток, в ходе которой посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.