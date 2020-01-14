В Китае асфальт провалился под пассажирским автобусом

В китайском городе Синин автобус провалился в образовавшуюся в асфальте дыру, в результате инцидента погибли шесть человек, еще 16 пострадали. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что помимо транспортного средства в асфальт упали пешеходы.

Согласно камерам наблюдения, после падения автобуса в яме произошел взрыв.

Предполагается, что диаметр дыры составил около 10 м.

| 2020-01-14T15:15:08+00:00 14 января 2020, 19:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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