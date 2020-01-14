В Китае асфальт провалился под пассажирским автобусом

В китайском городе Синин автобус провалился в образовавшуюся в асфальте дыру, в результате инцидента погибли шесть человек, еще 16 пострадали. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что помимо транспортного средства в асфальт упали пешеходы.
Согласно камерам наблюдения, после падения автобуса в яме произошел взрыв.
Предполагается, что диаметр дыры составил около 10 м.
Chine : un bus et plusieurs piétons soudainement avalés par un trou géant à Xining, dans l’ouest de la Chine. Bilan provisoire : 6 morts, 15 blessés et 10 disparus. #Xining #Sinkhole pic.twitter.com/FCejrvcDL1
— FranceTVChine (@francetvchine) January 14, 2020